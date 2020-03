Coronavirus: un premier cas de contamination détecté au Pérou

Il s’agit d’un homme de 25 ans qui a récemment voyagé en Espagne et en France notamment.

Un homme de 25 ans a été testé positif au coronavirus au Pérou, après avoir voyagé en Espagne, France et République tchèque, a indiqué vendredi le président Martin Vizcarra. Il s’agit du premier cas dans le pays et du 36e en Amérique latine.

En Équateur, 13 cas ont été répertoriés, huit au Brésil et cinq au Mexique. L’Argentine et le Chili ont confirmé leurs premiers cas mardi et ce nombre est passé à quatre depuis au Chili. La République dominicaine a aussi enregistré un cas.

La France a aussi confirmé plus tôt cette semaine qu’il y avait trois cas dans ses territoires d’outre-mer en Amérique latine: deux à Saint-Martin et un à Saint-Barthélemy.