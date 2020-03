Coronavirus: report des salons AutoTechnica et Infosecurity.be à Brussels Expo

Le coronavirus pousse plusieurs organisateurs de salon à reporter leur événement par précaution.

La 20e édition du salon AutoTechnica & Service Station CarWash qui devait se dérouler du 29 mars au 1er avril à Brussels Expo a été reportée au mois d’octobre en raison de l’épidémie de coronavirus. L’événement aura désormais lieu du 4 au 7 octobre 2020, indiquent les organisateurs du salon dans un communiqué.

AutoTechnica entend assurer ainsi la sécurité, la santé et le bien-être des exposants, collaborateurs et visiteurs du salon, expliquent les organisateurs qui ajoutent avoir «dû constater que certaines entreprises imposent ou se voient imposer une directive en vertu de laquelle il n’est plus possible ou autorisé de se rendre à AutoTechnica & Service Station CarWash aux dates prévues.»

Pour ces raisons, il a donc été décidé de reporter cette 20e édition aux dates du 4 au 7 octobre 2020 inclus, ajoutent les organisateurs de l’événement, qui précisent que l’organisation du salon et de toutes ses activités connexes sont intégralement reportées à ces nouvelles dates.

Un salon informatique également impacté

Autre victime du Covid-19, le salon informatique Infosecurity.be, Data et Cloud Expo qui devait avoir lieu à Brussels Expo les 18 et 19 mars et qui a été déplacé au 27 et 28 mai 2020 en raison des préoccupations croissantes suscitées par la maladie mais aussi de la multiplication des annulations enregistrées par les organisateurs.

«Ces derniers jours, nous avons vu croître rapidement les conséquences et les inquiétudes liées à l’épidémie de coronavirus en Belgique. Nous avons également été confrontés à de nombreuses annulations. En conséquence, nous n’aurions pas été en mesure de proposer un événement dans sa totalité comme il aurait dû l’être, et avons, dès lors, décidé de reporter l’événement», expliquent les organisateurs du salon dans un communiqué.