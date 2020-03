Coronavirus: Donald Trump convaincu que les marchés vont rebondir

Depuis son apparition, le coronavirus a semé la panique sur les marchés financiers. Le président américain reste toutefois optimiste.

Le président américain Donald Trump s’est dit vendredi convaincu que les marchés, qui ont plongé à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus, «vont rebondir», et a de nouveau appelé la Fed à abaisser ses taux pour stimuler l’économie.

«Je pense que les marchés vont rebondir», a déclaré Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche, se réjouissant des «chiffres de l’emploi (qui) sont incroyables». Le taux de chômage est tombé en février à 3,5%, son plus bas niveau en 50 ans.

Le président, qui réclame régulièrement à la Fed de baisser ses taux, l’a de nouveau appelée à agir: «la Fed devrait baisser (ses taux) et la Fed devrait stimuler» l’économie. La Réserve fédérale américaine a abaissé mardi ses taux de 0,5 point de pourcentage, sans attendre la prochaine réunion monétaire, ce qui n’était pas arrivé depuis la crise financière de 2008.

Wall Street était par ailleurs de nouveau en proie à une forte anxiété vendredi face à la propagation du nouveau coronavirus, les investisseurs se délestant en masse de leurs actions: le Dow Jones chutait de 2,63% et le Nasdaq de 3,08%. Sur des montagnes russes depuis le début de la semaine, la Bourse de New York s’était déjà retrouvée sous forte pression jeudi alors que les investisseurs peinent à évaluer les conséquences économiques de l’épidémie: le Dow Jones avait chuté de 3,58% et le Nasdaq de 3,10%.