Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de 10 questions.

Le retour d’un animal menacé, un métier insolite très demandé, une gigantesque pool party, Dylan qui attend des milliers de cartes postales, un politique reconverti en romancier… Cela s’est passé près de chez vous et cela pourrait vous étonner!