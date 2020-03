Coronavirus: plus de 200 cas confirmés en Suisse

Deux pensionnaires d’un home pour personnes âgées figurent par ailleurs parmi les malades du coronavirus au Tessin.

La Suisse recense vendredi 210 cas confirmés de coronavirus et un décès, a annoncé Daniel Koch, responsable de la division maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’épidémie s’accélère en Suisse. Le virus se déplace vers les générations plus âgées.

Deux pensionnaires d’un home pour personnes âgées figurent par ailleurs parmi les malades du coronavirus au Tessin. L’établissement, situé dans la région de Mendrisio, a immédiatement pris les mesures nécessaires pour protéger les pensionnaires et les visiteurs, a indiqué vendredi l’état-major de conduite cantonal.

Environ 100 000 cas sont confirmés dans le monde et plus de 3 000 personnes sont décédées. Actuellement, les cas diminuent en Chine par rapport aux autres pays où il est toujours en phase ascendante. «Il est important d’observer les recommandations des autorités pour protéger les personnes vulnérables et ménager les hôpitaux», a souligné M. Koch devant les médias.