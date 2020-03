Mons: Extinction Rebellion cible le futur Primark

Des militants environnementaux ont voulu rappeler la face cachée de Primark et de la «fast fashion». Extinction Rebellion Mons/Borinage

Pas encore ouvert, le magasin suscite l’ire de défenseurs de l’environnement.

Les barrières de chantier sont à peine enlevées autour du futur magasin de vêtements Primark à Mons que sa déco en façade a déjà été revue. La nuit dernière, des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion ont apposé quelques affiches taillant un costard aux pratiques de l’industrie du textile, dont Primark est devenu un acteur clé.

Ces affiches rappellent que 4/5 des vêtements produits finissent brûlés sans avoir été portés une seule fois ou encore que l’industrie textile est la deuxième la plus polluante après celle du pétrole.

En Europe, l’industrie textile «représente plus ou moins 9,5 kg par habitant», affirment les activistes dans un communiqué publié sur leur page Facebook. «Les consommateurs achètent toujours plus: + 60% de vêtements qu’il y a quinze ans.» Cette tendance a un nom: la fast fashion. «C’est-à-dire une sorte de mode jetable qui se renouvelle en permanence.» Et Primark, avec ses vêtements low cost, est spécialiste de la pratique.

Coût environnemental et social

En plus du coût environnemental, la fabrication de ces vêtements a un lourd coût social et humain puisque la production se fait dans des pays où la main-d’œuvre est sous-payée et n’a aucune protection sociale.

«On se souviendra que des membres d’organisations de défense des travailleurs ont retrouvé des étiquettes des marques Mango et Primark dans les décombres du bâtiment Rana Plaza qui s’est effondré le 24/04/2013 en provoquant la mort de 1 127 personnes à Dhaka (Bangladesh).»

Enfin, les militants pointent le parking de 230 places construit sur quatre niveaux en sous-sol. Soit des centaines de voitures qui emprunteront de petites rues pour accéder et quitter le parking «avec pour conséquence de perturber des quartiers du centre-ville à vocation piétonne. C’est un choix politique du tout à la voiture qui n’a rien d’ambitieux et qui contribuera à augmenter le taux de particules fines en suspension dans le centre-ville montois.»

Primark ouvrira le 18 mars prochain à Mons.