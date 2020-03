Coronavirus: premier décès aux Pays-Bas, la barre des 100 cas dépassée

Un octogénaire hospitalisé à Rotterdam avec Covid-19 est décédé. Il s’agit du premier patient aux Pays-Bas décédé des conséquences d’une infection par le nouveau coronavirus.

«Un homme de 86 ans admis à l’hôpital Ikazia de Rotterdam avec Covid-19 est décédé aujourd’hui (vendredi)», a déclaré dans un communiqué l’Institut néerlandais pour la Santé publique et l’Environnement (RIVM), précisant que la source d’infection de ce patient était jusqu’à présent inconnue.

«Il s’agit du premier patient aux Pays-Bas décédé des conséquences d’une infection par le nouveau coronavirus», a ajouté le RIVM.

Le pays comptait vendredi 128 cas confirmés, contre 82 plus tôt dans la journée.

Le patient décédé était placé en isolement. L’hôpital et le service de santé municipal (GGD) ont répertorié les contacts de l’homme, visiteurs et soignants, pour établir s’ils avaient des symptômes du virus.

Tous les proches des patients de cet hôpital de la ville portuaire «qui ont un rhume ou de la fièvre ont été priés de rester à la maison. Ils sont testés si nécessaire», a poursuivi le RIVM.

À l’échelle mondiale, près de 100.000 cas connus ou avérés de nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie, dont plus de 3.400 décès, dans plus de 80 pays et territoires, selon un décompte de l’AFP.

Aux Pays-Bas, un premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus avait été détecté le 27 février chez un homme ayant récemment voyagé dans le nord de l’Italie.