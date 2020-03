Coronavirus: deux écoliers en quarantaine par mesure de précaution

Deux enfants de l’école Saint-Vincent qui ont séjourné en Italie ont été «écartés» des cours. Une mesure de précaution décidée par le médecin.

Deux enfants de primaire de l’école Saint-Vincent à Beloeil ont été mis en quarantaine par mesure de précaution. Durant les congés de carnaval, les deux élèves ont séjourné en Italie, dans une zone qui n’est pas touchée par le coronavirus.

«Après leur camp de vacances,ils ont participé normalement aux cours ces lundi, mardi et mercredi et étaient en pleine forme. Mais durant la nuit de mercredi à jeudi, ils ont fait un peu de température. Le médecin a été appelé et a procédé à des tests, dont on attend les résultats dans les 48 heures. Par précaution, les enfants sont restés chez eux. Je ne pense pas qu’il y a lieu de s’alarmer,» nous dit Fabienne Borgies, la directrice de l’école Saint-Vincent.

Une école dépeuplée: «Ne pas céder à la panique.»

Malgré les propos rassurants de la cheffe d’établissement, qui en appelle à ne pas céder à la panique, de nombreux parents ont fait le choix de ne pas déposer leurs enfants à l’école.

«C’est un peu la folie, soupire Mme Borgies. C’est surtout chez les plus petits que les parents s’inquiètent. En maternelles, près de la moitié des élèves étaient absents aujourd’hui alors qu’ils ne sont pas en contact avec les enfants concernés. Pour les primaires, le taux d’absentéisme est d’environ 40%. Certaines familles ne veulent plus mettre leurs enfants à l’école tant que les résultats ne sont pas tombés.»

Au sein de la petite implantation scolaire du centre de Beloeil, on n’a pas attendu l’épidémie du coronavirus pour mettre en place des règles d’hygiène. «Les enfants ont toujours eu à leur disposition du savon quand ils sortent des toilettes. Ce n’est pas le cas partout.»