Le sport mis en quarantaine: retour sur les événements impactés par le coronavirus

Si en temps normal, on a tendance à dire que notre principal adversaire est nous-même, ces dernières semaines c’est bel et bien le coronavirus que redoutent les organisateurs de nombreux événements sportifs. On fait le point sur les événements annulés ou reportés.

Du foot au cyclisme, en passant par le judo, le rugby, le running ou encore les courses automobiles, nombreuses sont les compétitions qui ont dû annuler ou reporter leur rendez-vous en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus.

UAE Tour arrêté, Strade Bianche, Tirreno Adriatico et Milan San Remo reportés et de nombreux retraits à Paris-Nice

Le 27 février, ce sont les deux dernières étapes du Tour des Emirats qui ont été annuléesaprès que deux coureurs italiens aient été testés positifs au coronavirus.

Un arrêt qui va être le début d’une longue période de confinement pour de nombreux coureurs au sein de leur hôtel, en attendant que les tests sanitaires soient effectués et que la période d’incubation de 14 jours soit passée.

Un isolement qui contraint les coureurs à réorganiser leur quotidien dans un espace restreint, tout en essayant de continuer à s’entraîner comme en témoigne Arnaud Demare (Groupama FDJ) sur ses réseaux sociaux.

Après près d’une semaine, la Team Cofidis (également à l’isolement) a pu récupérer des vélos, tout en prenant de grandes précautions, afin que ses coureurs puissent s’entraîner dans les chambres. Malgré la situation, le sourire reste de mise au sein de l’équipe.

Et pendant ce temps à Abu Dhabi... @Damiani_Roberto récupère les vélos de l'équipe grâce à l'aide de Fabrizio et Henri de @rcssport. ?? ??



Meanwhile in Abu Dhabi... Thanks to Fabrizio and Henri (RCS Sport), Roberto receive team bikes ?? ??

#CofidisMyTeam pic.twitter.com/QTp0KOTTue — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 5, 2020

Les entraînements ont repris dans les chambres d'Abu Dhabi ! L'occasion pour @NathanPeterHaas de vous remercier pour tous vos messages de soutien ??



Back in the saddle, Nathan wants to thank you for all the messages and support ?? #CofidisMyTeam

?? @Damiani_Roberto pic.twitter.com/cT9dXFCoB1 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 5, 2020

Jeudi, la décision a été prise pour les Strade Bianche: la course est annuléeet reportée à une date ultérieure.

Vendredi, c’était le Tirreno Adriatico (11-17 mars), Milan San Remo (21 mars) et le Tour de Sicilequi ont fait les frais de l’épidémie et qui sont reportés à une date ultérieure.

Alors que ces 4 courses sont reportées à une date ultérieure, celle de Paris-Nice a été maintenue malgré le retrait de nombreuses équipes.

Les équipes s’étant retirées de Paris-Nice: Jumbo Visma (pas de Primoz Roglic donc) Mitchelton – Scott Astana UAE Team Emirates CCC Ineos (Avec Egan Bernal, vainqueur sortant de Paris-Nice) Movistar

Le Serie A à huis clos pendant 1 mois

Lors d’une conférence de presse, le gouvernement italien a annoncé que tous les événements sportifs devront se tenir à huis clos pour lutter contre la propagation du virus. La mesure étant d’application jusqu’au 3 avril, tous les matchs prévus jusqu’à cette date se joueront sans public.

Le 27 février, Lukaku s’était déjà illustré lors de la réception du Ludogoretz en Europa League. Match joué à huis clos. AFP Dimanche, on assistera donc au choc entre la Juventus et l’Inter sans public. Actuellement 2e de Serie A, la Juve (60 points) compte 2 points de retard sur la Lazio (62 points) qui compte un match de plus.

Si Lukaku a déjà disputé une rencontre à huis clos, le 27 février, lors de la réception de Ludogorets en Europa League, cela sera une première pour Cristiano Ronaldo (2e meilleur buteur de Serie A, avec 21 buts). Lukaku, lui, est 3e au classement des buteurs avec 17 goals.

Le Ministres des sports italien avait même émis l’idée de diffuser gratuitement les prochaines rencontres de Serie A à huis clos, proposition qui a directement été refusée.

Marathon de Rome annulé, celui de Paris reporté

Prévu le 5 avril, le marathon de Paris est reporté au 18 octobre en raison de l’épidémie du coronavirus. BELGAIMAGE

Jeudi, les organisateurs du marathon de Rome ont annoncé leur décision d’annuler l’événement prévu le 29 mars. Cette décision fait suite aux mesures du gouvernement italien autorisant toutes les compétitions sportives jusque début avril, à condition qu’elles se déroulent à huis clos.

Avec près de 60 000 inscrits, le marathon de Paris est, lui, reporté au 18 octobre en raison de l’épidémie.

Grand Prix de Judo de Rabat annulé, come-back reporté pour Nikiforov et Van Gansbeke

Alors qu’ils comptaient revenir sur les tatamis après une longue revalidation, Nikiforov (– 100 kg) et Van Gansbeke (-66kg) devront attendre le 13 mars pour reprendre du service lors du Grand prix d’Ekaterinburg. Cette annulation est une occasion de moins pour Nikiforov de marquer des points avec le classement olympique.

Dans un communiqué, la Fédération Internationale de Judo a déclaré chercher des solutions face à cette décision inattendue. «Comme première mesure d’urgence, l’IJF a rouvert les inscriptions pour le Grand Chelem d’Ekaterinburg (13-15 mars). Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous assurons à la famille internationale du judo de tout mettre en œuvre pour trouver les meilleures solutions à toutes les situations découlant de la crise actuelle.»

Rugby: deux rencontres du Tournoi des 6 Nations reportées

Après sa défaite face à L’Angleterre, le 23 février, l’Irlande voit son match face à l’Italie reporté. AFP

Programmée le samedi 7 mars, dans le cadre de la 4e journée du Tournoi, la rencontre entre l’Irlande et l’Italie a été annulée et sera reportée à plus tard en raison de la progression de virus côté italien. Les organisateurs ont également annoncé l’annulation et le report du match à une date ultérieure de la rencontre du 14 mars entre l’Italie et l’Angleterre.

La dernière fois qu’il y avait eu un report de rencontres au sein de ce tournoi remonte à 2001.

Suisse: les 1ere et 2e division suspendues jusque fin mars

Au terme d’une réunion entre les 20 dirigeants de la Ligue suisse de football, il a été décidé que les rencontres de la 25, 26 et 27e journée de championnat soient reportées.

La Ligue suit ainsi une décision du Conseil fédéral qui avait décrété l’interdiction des manifestations sportives regroupant plus de 1000 personnes.

Moto GP: le Grand Prix du Qatar et de Thaîlande reportés

Andrea Dovizioso (Ducati) est un des acteurs italiens au sein du championnat de moto GP. AFP

Prévu ce dimanche, le GP du Qatar a été reporté à plus tard, sans qu’une date ne soit encore connue. Les GP de Moto 2 et Moto 3 n’étaient pas concernés par cette décision.

Prévu le 22 mars, le GP de Thaîlande est lui reporté au 18 octobre a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme. Pour ce faire, le GP d’Aragón a été avancé d’une semaine et aura lieu du 25 au 27 septembre.

Concernant le Grand Prix du Qatar, la Fédération a tenu à justifier son choix par le biais d’un communiqué: «Alors que l’épidémie mondiale de coronavirus se poursuit, des restrictions de voyage au Qatar ont été appliquées, affectant principalement les passagers en provenance d’Italie, entre autres. Les personnes arrivant directement du pays ou ayant séjourné en Italie au cours des deux dernières semaines seront directement mises en quarantaine pendant au moins 14 jours.

La participation italienne au championnat – tant sur la piste qu’en dehors – est vitale, ainsi la décision a été prise de reporter le Lauretana Water Qatar Round jusqu’à nouvel ordre. D’autres mises à jour seront publiées en temps voulu.»

Des rencontres à huis clos en Champions League et Europa League

Jeudi, l’UEFA a annoncé suivre des mesures prises par les autorités compétentes en Italie et en Espagne en confirmant que Valence vs Atalanta (1/8 de finale retour en Champions League) ainsi qu’Inter vs Getafe (1/8 de finale aller et retour) se joueront à huis clos.

La rencontre Valence – Atalanta se déroulera mardi à 21h et le match aller entre l’Inter et Getafe se jouera le jeudi 12 mars, à 21h.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors...



???? Valencia v Atalanta ????

???? Inter v Getafe ???? — UEFA (@UEFA) March 5, 2020

Formule E: les Grands Prix de Sanya et Rome annulés

L’e-prix de Rome et de Sanya (Chine), sont annulés en raison du coronavirus. Reporters/DPA

Après le cyclisme, le foot et la course, c’est la Formule E qui fait face à l’annulation de ses rassemblements. L’E-Prix de Rome (prévu le 4 avril) est également annulée à cause du virus.

Programmée le 21 mars à Sanya, île chinoise d’Hainan, il a finalement été décidé d’annuler cette 2e édition de l’E-prix en raison des mesures sanitaires prises en Chine pour éviter la propagation du virus.

Ligue 1: Strasbourg vs PSG reporté, Sels et Meunier au repos forcé

Strasbourg – PSG reporté, les parisiens recevront Dortmund, mercredi, sans avoir eu un match dans les jambes le week-end. BELGA

Le match de samedi entre Strasbourg et le PSG, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 a été reporté par mesure de sécurité. Une décision qui fait suite à «un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus, la rencontre RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain (28e journée de Ligue 1 Conforama) est reportée à une date ultérieure.» comme le déclare la Ligue de Football dans un communiqué.

Déjà à Strasbourg lorsque la décision a été prise, les Parisiens ont dû se résoudre à prendre le chemin du retour sans même avoir foulé la pelouse. Les coéquipiers de Thomas Meunier n’auront donc pas l’occasion d’avoir «une répétition générale» avant l’importante réception de Dortmund pour le 1/8e de finale retour en Ligue des Champions.

Quand tu te réveilles en jour de match mais qu'en fait, ce n'est pas jour de match ?? pic.twitter.com/PZbFDI9Nhv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 7, 2020

Des mesures préventives en Jupiler Pro League

Les matchs de la 29e journée de Pro League auront bien lieu mais la Pro League a communiqué plusieurs mesures en demandant aux supporters de respecter les recommandations du SPF Santé publique.

Parmi les recommandations destinées aux supporters, on retrouve celles-ci:

«Ceux qui se sentent malades ou qui ont de la fièvre restent chez eux ce week-end et encouragent leur équipe préférée via les diffusions en direct, les chaînes de club, les médias sociaux…

– Nous voulons minimiser le risque de contamination. Les contacts directs (poignées de main, bises, embrassades,…) ne sont pas recommandés.

– Il va sans dire que toute personne qui tousse ou éternue se couvre la bouche et le nez.

– Lavez-vous les mains régulièrement.»