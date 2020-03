Coronavirus: Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo et le Tour de Sicile également reportés

RCS Sport demandera à l’UCI, via la Fédération italienne de cyclisme, d’attribuer de nouvelles dates notamment à Milan-Sanremo. Photo News

Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo et le Tour de Sicile ne se disputeront pas aux dates prévues en raison du coronavirus.

RCS Sport a annoncé ce vendredi l’annulation aux dates prévues de Tirreno-Adriatico (11-17 mars), de Milan-Sanremo (21 mars) et du Tour de Sicile (1-4 avril).

Cette décision fait suite aux mesures prises par le gouvernement italien pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus.

RCS Sport demandera à l’UCI, via la Fédération italienne de cyclisme, d’attribuer de nouvelles dates à ces trois courses, comme elle l’a déjà fait pour les Strade Bianche (messieurs et dames) qui étaient programmées ce samedi et ont été annulées ce jeudi.