Coronavirus en Belgique: 59 nouveaux cas, il est recommandé aux écoles de reporter les voyages vers l'Italie

Près de soixante nouvelles infections au coronavirus ont été révélées ce vendredi en Belgique. Les Affaires étrangères recommandent aux écoles de reporter les voyages vers l'Italie

Près de soixante (59) nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été détectés ce jeudi en Belgique, portant ainsi le nombre total de cas à 109 et ce nombre devrait continuer à augmenter, indique ce vendredi le SPF Santé publique sur le site www.info-coronavirus.be.

31 en Wallonie et 12 à Bruxelles

Sur les 108 cas déclarés positifs depuis dimanche, 65 patients se trouvent en Flandre, 12 à Bruxelles et 31 en Wallonie. La personne revenue infectée de Wuhan est elle guérie et est sortie de l’hôpital depuis plusieurs semaines. La plupart des patients positifs ont récemment voyagé en Italie mais le SPF Santé publique constate également des contaminations au sein de notre pays. « Celles-ci restent toutefois le plus souvent limitées aux membres des familles et des personnes proches des patients », souligne le SPF Santé publique, qui ne précise pas l’état de santé des patients positifs.

Les Affaires étrangères recommandent aux écoles de reporter les voyages vers l'Italie

Suite à la décision des autorités italiennes de déconseiller les voyages scolaires dans le pays, il est recommandé aux écoles belges de reporter jusqu'à nouvel ordre les voyages scolaires prévus vers l'Italie, indiquent les affaires étrangères dans leur nouvel avis de voyage mis à jour vendredi.

Dans la foulée, la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir a indiqué dans un communiqué inviter " l'ensemble des pouvoirs organisateurs et établissements scolaires à tenir compte de cette recommandation". "Si des départs sont programmés vers l'Italie, la ministre déconseille donc de les maintenir", précise le cabinet.