VIDÉO | Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 4 de «La Casa de Papel»: «Que le chaos commence!»

Plus qu’un petit mois à attendre pour les fans de la série espagnole. Netflix vient les mettre en appétit avec un teaser promettant «le chaos».

On les avait quitté presqu’aux abois dans leur braquage de la réserve nationale de la banque d’Espagne. La suite ne s’annonce guère plus glorieuse pour Le Professeur, Tokyo et leur bande au vu des images dévoilées jeudi par Netflix.

Nairobi touchée par balles, Lisbonne (Raquel Murillo) embarquée par la police et quasi-contrainte de coopérer, le responsable de la sécurité qui parvient à se libérer... La menace grandit tant à l’extérieur qu’à l’intérieur pour les braqueurs les plus célèbres ds séries en streaming.

Cette saison 4 débarquera le 3 avril sur Netflix. En moins de 24 heures, la bande-annonce a été vue sous-tirée en français a été vue 80.000 fois sur YouTube et 1,2 million de fois sur Facebook.