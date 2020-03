Coronavirus - Les derniers Belges encore en quarantaine à Tenerife sont arrivés à Ostende

(Belga) Les derniers Belges qui étaient encore en quarantaine dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace à Tenerife sont arrivés à l'aéroport d'Ostende en Belgique, dans la nuit de jeudi à vendredi en provenance de l'île espagnole. Aucune mesure particulière n'a été mise en place, alors que les Belges ne devaient plus observer de quarantaine. Ils ont donc pu rentrer à leur domicile.

Les 176 vacanciers, dont 128 clients de TUI Belgium, ont atterri à l'aéroport d'Ostende, après avoir été testés une dernière fois négatifs au virus Covid-19. L'aéroport n'avait dès lors pas prévu de mesure spéciale. "Pour nous, il s'agit juste d'un vol avec des gens en bonne santé. Mettre en place des mesures particulières n'est donc pas nécessaire", a commenté la porte-parole Vanessa Flamez. Le vol n'était pas assorti de quelconques mesures non plus. "Tant les autorités belges qu'espagnoles ont suivi et contrôlé les vacanciers. Ils ont tous été déclarés en bonne santé et aucune mesure n'était nécessaire", a précisé porte-parole de TUI Belgium, Sarah Saucin. Les nuitées supplémentaires des vacanciers durant la quarantaine ont été prises en charge par TUI et l'hôtel de Tenerife. Tous les Belges rapatriés ont été acheminés ensuite par bus vers Charleroi ou Zaventem, d'où ils avaient initiallement quitté la Belgique pour l'île espagnole. (Belga)