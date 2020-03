Coupe des Pays-Bas - Feyenoord lamine NAC Breda en demi-finale (7-1) et rejoint Utrecht en finale

(Belga) Feyenoord a rejoint Utrecht en finale de la Coupe des Pays-Bas de football grâce à sa large victoire jeudi sur Breda 7 buts à 1 (mi-temps: 5-0).

C'était déjà 4 à 0 après une demi-heure de jeu à peine grâce à Senesi (15e), Berghuis (20e), Bozenik (23e) et Haps (31e) et 5 à 0 à la mi-temps, Berghuis ayant rajouté une deuxième rose personnelle à la 45e. NAC Breda, avec Othman Boussaid (sorti à la 68e) et Arno Verschueren (durant 90 mn), titulaires, a sauvé l'honneur dès la reprise par van Hecke (48e, 5-1). Steven Berghuis, pour son deuxième penalty converti de la soirée, inscrivait son 3e but personnel pour faire 6-1 à la 52e. Narsingh clôturait la série à la 89e, sur le 3e penalty concédé par Breda. Utrecht s'était lui payé le scalp de l'Ajax Amsterdam mercredi, 2 buts à zéro. La finale est prévue le 19 avril à Rotterdam. Feyenoord rejoint ainsi la finale pour la 3e fois en cinq ans. (Belga)