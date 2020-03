Paris-Nice: Circus-Wanty Gobert invité... pour parer aux forfaits liés au coronavirus

Circus-Wanty Gobert va pouvoir participer à Paris-Nice, qui débute ce dimanche à Plaisir, dans les Yvelines. Et ce, grâce... à l’épidémie de coronavirus!

«ASO nous a contacté», a déclaré ce jeudi le directeur de l’équipe Hilaire Van der Schueren. «Je suis maintenant occupé à appeler les coureurs pour ériger une liste de participants.» Xandro Meurisse a confirmé sa participation.

Avec Astana, Ineos, Mitchelton-Scott, UAE Team Emirates et CCC, cinq équipes WorldTour ont d’ores et déjà annoncé leur forfait pour la «Course au soleil» en raison de l’épidémie de coronavirus. L’organisateur ASO n’est pas resté les bras croisés et a contacté plusieurs équipes pour palier ces absences. «Nous avons de bons contacts avec eux et nous avons terminé à la deuxième place du dernier Europe Tour. Nous avons accepté leur invitation. Une course par étapes d’une semaine supplémentaire, cela ne peut pas faire de mal. Je suis très content mais je dois maintenant rassembler une équipe.»

Circus-Wanty Gobert ne devait disputer ni Tirreno-Adriatico ni Paris-Nice et avait donc prévu un stage en Italie, depuis lors annulé. «Nous sommes maintenant invités à disputer Paris-Nice et ce avec huit coureurs, et non sept comme prévus initialement.»

Outre Circus-Wanty Gobert, l’organisation a également invité l’équipe continentale professionnelle française B&B Hotels-Vital Concept qui a accepté l’invitation.