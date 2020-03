Des parents d’élèves de l’abbaye de Flône lancent leur bière à l’échelle nationale

Des parents d’élèves de l’abbaye de Flône lancent leurs bières à l’échelle nationale, ont-ils fait savoir ce jeudi. Une brasserie va voir le jour au sein de l’abbaye. Elle devrait être opérationnelle à l’été 2021.

Quatre parents d’élèves et deux associés ont fondé, il y a quelques années, la coopérative «Les bières de l’abbaye de Flône». Le projet s’articule autour de trois axes: œuvrer à l’amélioration du bien-être à l’école, à la conservation du patrimoine et au développement de l’entrepreneuriat auprès des 1.400 élèves de Flône.

«On ne recherche pas des investisseurs dans la bière, mais bien dans ce projet tricéphale», avance Pascal Erpicum, responsable financier du projet. Les bâtiments, par exemple, datent du 12e et 16e siècles et ont besoin d’entretien. Les élèves pourront, eux, directement approcher la réalité d’une entreprise au travers de la brasserie.

500.000 euros

Celle-ci s’étendra sur 450 mètres carrés et aura une capacité de 500 hectolitres annuels. Les responsables poursuivront leur collaboration entamée en 2016 avec la brasserie La Binchoise, qui peut se permettre de plus gros volumes. Jusqu’ici limitée à une distribution locale, la bière sera disponible dans de nombreux supermarchés en Wallonie et un contrat a été conclu avec une chaîne de distributeurs de boissons en Flandre. L’exportation est déjà évoquée et devrait intervenir dans les trois ans.

Un budget de 550.000 euros sera consacré à la nouvelle installation. Près d’un tiers de ce montant a été rassemblé par le biais du tax-shelter.

2021 marquera en outre le centième anniversaire de l’arrivée à l’abbaye de la congrégation des dames de l’instruction chrétienne, qui compte encore quatre sœurs aujourd’hui.