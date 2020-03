Chasse: le plan 2020-2025 adopté en première lecture par le gouvernement wallon

L’agenda fixé

Concrètement, la battue au bois au grand gibier se voit donc maintenue du 01/10 au 31/12. Les périodes d’affût au cerf et au chevreuil sont également maintenues en l’état, tout comme la chasse au petit gibier (lièvre, faisan, ...), au gibier d’eau (à l’exception de l’adaptation pour la sarcelle) et à l’autre gibier (pigeon ramier, lapin et renard).

Pour les sangliers, la battue au bois est autorisée du 01/10 au 31/01 jusqu’en 2022, puis s’alignera sur les autres grands gibiers, soit du 01/10 au 31/12. L’allongement de la période jusqu’au 31 janvier lors des deux prochaines années cynégétiques permettra notamment la mise en œuvre et la finalisation du plan de réduction des populations de sangliers. «Les prolongations de la chasse en battue lors des deux dernières saisons de chasse, jusqu’à la fin du mois de février, ont montré tout l’intérêt de la mesure et n’ont pas suscité de problème sur le terrain avec les autres utilisateurs de la forêt et de l’espace rural», a souligné à ce propos Willy Borsus.

Par ailleurs, la chasse à l’affut et à l’approche sera autorisée toute l’année - comme c’était déjà le cas - et la battue en plaine sera désormais permise du 01/08 au 31/03 (auparavant du 01/08 au 31/12) afin de permettre un prélèvement plus important.