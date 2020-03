Le festival brassicole annulé à cause du coronavirus

Le 10e festival brassicole de Tournai, qui devait avoir lieu les 28 et 29 mars est annulé en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

C’est, à notre connaissance, la première manifestation d’envergure qui est annulée en Wallonie picarde depuis que l’épidémie de coronavirus s’est déclarée.

Dans un communiqué, l’organisateur, Jean-Pierre Liem, indique: « Nous vous informons avec regret de l’annulation du Festival brassicole de Tournai 2020. À l’instar de nombreux salons, concerts et autres événements, face à nos responsabilités d’organisateur et devant le risque réel d’une perte d’affluence dû à l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans notre pays, nous avons été contraints à l’annulation, décision éprouvante.»

Le dixième festival brassicole de Tournai, auquel vingt-sept brasseries wallonnes, flamandes et bruxelloises s’étaient inscrites, devait avoir lieu les 28 et 29 mars prochains en la Halle aux Draps.

Reporté durant l’année

Une demande de report de date de celui-ci a été introduite auprès de l’administration communale de Tournai «afin de maintenir ce magnifique événement dans l’année 2020», précisent encore les organisateurs.

L’annonce de l’annulation a été un peu précipitée. Au moment où nous l’avons appris, mercredi après-midi, nous avons contacté, un des exposants participant au salon, John-Christian Kavakure, des Brasseries de Flobecq. Ce dernier était surpris, parce qu’il n’avait pas encore été mis au courant de cette décision: « C’est bizarre, on avait fait le paiement, et tout le monde avait l’air enthousiaste. Mais je ne peux pas me prononcer avant d’en savoir plus…»

Les ventes de la Flo 58 et de la Yellow Flo ne sont pas impactées par le virus.

Pour l’instant, la jeune entreprise travaille essentiellement sur le marché belge: « Je dis toujours que la chèvre broute où elle est attachée, mais il est prévu que dans peu de temps, les Brasseries de Flobecq exportent leurs productions,» ajoute l’ingénieur-brasseur d’origine burundaise.