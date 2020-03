Le débrief du jour: 27 nouveaux infectés en Belgique | Le 1722 activé | Matricide belge en Espagne

Le nouveau bilan de l’épidémie de coronavirus en Belgique, l’activation du 1722 suite à de nouvelles intempéries, un matricide belge en Espagne, un incendie mortel dans le Brabant wallon et le déraillement d’un TGV: voici ce qui a fait l’actu, entre autres, de ce jeudi 5 mars.

1. Coronavirus: nouveaux cas et nouvelles annulations

Mercredi, 27 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Belgique, dont 16 patients habitent en Flandre, deux à Bruxelles et neuf en Wallonie, indique jeudi le SPF Santé publique. On dénombre donc 50 cas pour l’instant et ce nombre devrait continuer d’augmenter.

+ 27 nouveaux cas de coronavirus en Belgique

Le festival Tomorrowland Winter qui devait se tenir à l’Alpe d’Huez du 14 au 21 mars a été annulé par les organisateurs à cause du coronavirus et sur décision du gouvernement français. Les festivaliers seront contactés personnellement.

+ Tomorrowland Winter annulé à cause du coronavirus

Par ailleurs, la course des Strade Bianche (WorldTour) programmée samedi n’aura pas lieu. L’organisateur, RCS Sport, l’a annoncé aux équipes jeudi.

+ La course Strade Bianche n’aura pas lieu ce samedi suite au coronavirus

+ NOTRE DOSSIER | Toutes les infos sur le Covid-19

2. Le 1722 de nouveau activé

Le numéro d’appel 1722 a été activé, en raison des prévisions météorologiques, indique jeudi le SPF Intérieur.

+ Intempéries : le numéro 1722 est activé

3. Matricide belge en Espagne

Un Belge de 40 ans a été arrêté par la Garde civile espagnole car il est suspecté d’avoir tué sa mère de 81 ans avec une batte de baseball dans la maison familiale de Torrevieja, rapportent ce jeudi plusieurs journaux locaux.

+ Un Belge arrêté pour le meurtre de sa mère en Espagne

4. Incendie mortel à Orp-Jauche

Un incendie s’est déclaré jeudi peu avant minuit dans une habitation de la rue de l’Enfer. L’incendie a fait un mort, selon le bourgmestre Hugues Ghenne.

+ Incendie mortel à Énines

5. 22 blessés dans le déraillement d’un TGV

Un train à grande vitesse (TGV) Strasbourg-Paris transportant 348 passagers a déraillé ce jeudi à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, dans l’est de la France, et l’accident a fait 22 blessés.

+ VIDÉO | Un TGV déraille en France : 22 blessés dont 1 « en urgence absolue », des vitres brisées