Sunweb et Jumbo-Visma forfaits pour les courses italiennes

Après l’annulation des Strade Bianche à cause de l’épidémie de coronavirus, les équipes Sunweb et Jumbo-Visma ont annoncé ce jeudi avoir fait une crois sur Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo.

Les deux formations ont pris cette décision au regard des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19.

«Nous avons le devoir de protéger la santé de nos coureurs et des membres de notre staff», pouvait-on lire dans le communiqué de Sunweb.

«Nous avions déjà décidé (ce) mercredi de ne pas courir les Strade Bianche et le GP de l’Industrie ce weekend», a déclaré Jumbo-Visma, précisant que la décision avait été prise «sur base d’avis médicaux et des recommandations du ministère néerlandais des affaires étrangères».

Plus tôt dans la journée, AG2R La Mondiale a également renoncé aux courses italiennes, alors qu’Astana a suspendu ses activités pour 15 jours, comme Mitchelton-Scott et Ineos jusqu’au 22 mars.

Le gouvernement italien a présenté ce mercredi un nouveau décret, émettant de nouvelles dispositions pour contrer la propagation du coronavirus. Parmi elles, la décision que tous les évènements sportifs en Italie devront se tenir à huis clos. La mesure est d’application jusqu’au 3 avril.