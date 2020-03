La criminalité a baissé dans la zone de police de la Haute Senne

La zone de police de la Haute Senne a annoncé une baisse de 6,35% de la criminalité sur le total des faits enregistrés sur son territoire.

Plusieurs phénomènes importants régressent, notamment les vols avec violences, les dégradations et le vandalisme (–7,36%), les vols de véhicules et dans les véhicules, les accidents avec blessés et les accidents mortels (–2,1%) ainsi que les coups et blessures volontaires.

«Nous notons une diminution de 26,31% par rapport à 2019 sur l’ensemble des faits de vols avec violences», ont indiqué les instances de la zone. «Les vols à main armée et les extorsions dans les commerces sont passés de 16 faits en 2018 à cinq faits en 2019. Deux de ces faits ont été élucidés.»

Véhicules moins ciblés

On note également, par ailleurs, une diminution du nombre de vols de voitures, soit 44 faits en 2019 contre 58 en 2018 (– 24,13%). Au total, 68% des véhicules volés ont été retrouvés.

«Nous connaissons également une baisse des vols d’accessoires dans les véhicules», indique-t-on à la police de la Haute Senne. «Nous passons de 216 véhicules visités en 2018 à 188 en 2019, soit une diminution de 12,96% par rapport à 2019.»

Hausse des cambriolages

On a toutefois enregistré une augmentation des vols dans les habitations de 7% par rapport à l’année précédente. La période de juin à août a été plus concernée qu’en 2018, de même que le mois de décembre. Les chiffres restent toutefois nettement inférieurs à 2017, avec une diminution de près de 29,42%. Le phénomène a diminué de près de 50% depuis 2014.