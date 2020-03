PHOTOS | Voici la première pièce belge de 2 euros de l’année 2020

La Monnaie Royale de Belgique (MRB) a émis sa première pièce belge de 2 euros de l’année 2020.

Cette pièce, qui est entièrement placée sous le signe de l’Année internationale de la santé des végétaux, a été officiellement présentée aujourd’hui à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

«Protéger les plantes, protéger la vie. C’est pourquoi la MRB est fière de contribuer à la santé de tout ce qui pousse et s’épanouit sur notre planète. Elle le fait en lançant une pièce de 2 euros qui est entièrement consacrée à l’Année internationale de la santé des végétaux», explique la Monnaie Royale de Belgique dans son communiqué.

«La santé des végétaux est soumise à une pression croissante», déclare Ingrid Van Herzele, Commissaire des monnaies de la MRB. «Selon la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le changement climatique et les activités humaines ont modifié les écosystèmes. Cela réduit la biodiversité et crée de nouvelles niches où les parasites prolifèrent. Dans le même temps, le commerce et les voyages internationaux (que nous avons multipliés par trois au cours de la dernière décennie) permettent aux parasites et aux maladies de se répandre plus rapidement dans le monde entier. Cela cause de graves dommages pour les plantes indigènes et l’environnement. Il est donc temps de renverser la vapeur et, avec cette émission, nous voulons attirer l’attention sur la décision des Nations Unies de faire de 2020 l’Année internationale de la santé des végétaux.»

La nouvelle pièce est disponible sur www.piecescommemoratives.be. Sur l’avers de la pièce figure le logo officiel de l’année thématique, une composition de feuilles de plantes protégées des ravageurs mortels et réunies dans un cercle symbolisant le globe terrestre. La pièce en Brillant Universel livrée dans une coincard est ornée d’éléments botaniques et est déclinée en deux langues avec un tirage de 150 000 exemplaires. La pièce Belle-épreuve est tirée à 5 000 exemplaires seulement et est donc un véritable objet de collection. En outre, les deux pièces de 2 euros ont cours légal dans tous les pays de la zone euro.