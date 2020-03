Le premier bachelier exclusivement en anglais arrive en septembre

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté jeudi un arrêté autorisant l’organisation, dès la rentrée de septembre prochain, du tout premier bachelier exclusivement en langue anglaise en FWB.

Intitulé «Bachelor of science in business engineering», celui-ci sera dispensé par l’université Saint-Louis de Bruxelles.

L’exécutif arc-en-ciel a également autorisé jeudi l’organisation, toujours dans la langue de Shakespeare, d’un master de 60 crédits en sciences biologiques, et d’un master 120 crédits en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire.

Ceux-ci débuteront aussi dès la rentrée académique prochaine.