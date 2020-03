Bruxelles à l’heure du changement climatique: une marche européenne programmée ce vendredi

À l’initiative du mouvement Youth for Climate et de 24 autres organismes, les citoyens soucieux d’une plus grande prise en compte des enjeux climatiques par les politiques européennes se sont donné rendez-vous ce vendredi à Bruxelles.

Un an plus tard, les jeunes s’apprêtent à reprendre possession de la rue au sein de la capitale européenne, dans le cadre de la nouvelle marche organisée pour le climat ce vendredi.

Rehaussé par la présence de jeunes activistes issus de 25 pays membres de l’Union européenne, l’événement sera l’occasion pour les défenseurs de la cause climatique de crier, une nouvelle fois donc, leur mécontentement face aux «freins des États membres pour un Green Deal ambitieux».

«Une année critique»

Dans un communiqué diffusé en marge de la manifestation, Youth for Climate insiste sur le fait que «2020 est pourtant une année critique pour concrétiser l’accord de Paris, dans lequel tous les pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique et à éviter la dégradation du climat.»

Parmi les nombreux autres organismes qui ont joint leurs efforts en vue de cette marche européenne pour le climat du 6 mars, Greenpeace rappelle que l’Union européenne «doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 65% d’ici 2030. L’Europe doit atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 au plus tard – et pas d’ici 2050. Actuellement, l’Europe ne respecte pas ses propres engagements». D’autant que, précise l’organisation, « l’accord vert européen ne sera pas, dans sa forme actuelle, un accord socialement juste. […] Le plan financier pour une transition sociale est vague et manque de substance pour tenir ses promesses.»

Avec Greta Thunberg

Devenue l’égérie mondiale de la cause, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg sera présente, quarante-huit heures après avoir tancé les instances européennes quant à son «inaction».

«En septembre, plus de 7,8 millions de gens sont sortis dans les rues» pour demander d’agir, a-t-elle ainsi rappelé. En novembre, le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique et environnementale, vous avez dit que l’UE serait leader contre la menace existentielle que représente la crise climatique. C’est une nouvelle fantastique! Mais quand vos enfants ont activé l’alarme incendie, vous êtes sortis, avez regardé, reniflé l’air, constaté que oui, la maison brûle… Puis vous êtes rentrés, avez fini votre dîner, regardé un film et vous avez été vous coucher, sans même appeler les pompiers. Cela n’a pas de sens! »

Ce jeudi, une vingtaine de jeunes se sont déjà retrouvés devant les institutions européennes. Une sorte d’échauffement pour demain…

Le cortège s’élancera ce vendredi depuis le rond-point de l’Europe, à côté de la gare de Bruxelles-Centrale, à 14 heures.