La course Strade Bianche n’aura pas lieu ce samedi suite au coronavirus

La course cycliste italienne «Strade Bianche» n’aura pas lieu ce samedi 7 mars.

La course des Strade Bianche (WorldTour) programmée samedi n’aura pas lieu. L’organisateur, RCS Sport, l’a annoncé aux équipes jeudi.

Le gouvernement italien a présenté mercredi un nouveau décret, émettant de nouvelles dispositions pour contrer la propagation du coronavirus. Parmi elles, la décision que tous les événements sportifs en Italie devront se tenir à huis clos. La mesure est d’application jusqu’au 3 avril.

RCS Sport n’avait pas de suite annoncé l’annulation ou le report des épreuves qu’elle organise. L’organisation souhaitait d’abord rencontrer les autorités locales respectives.

Ainsi une première réunion était prévue avec la préfecture de Sienne jeudi matin en ce qui concerne les Strade Bianche.

Suite à l’annulation des Strade Bianche, la direction générale de l’équipe a décidé de ne pas participer non plus aux courses organisées en Italie (Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo) par mesure de précaution pour la santé de nos coureurs et des membres de l’encadrement. pic.twitter.com/HV2cLrbAAM