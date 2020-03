Face à l’inégalité homme-femme, le PTB veut la pension minimum à 1.500 euros

Le PTB a réitéré jeudi sa proposition d’une pension minimum à 1.500 euros par mois. Cette mesure permettrait de corriger la situation des femmes dont la pension est en moyenne inférieure d’un tiers à celle des hommes, dit-il.

Une femme sur trois a une pension de moins de 750 euros nets par mois (357.063 femmes au total), trois femmes sur cinq ont une pension de moins de 1.250 euros nets par mois (684.447 femmes) et neuf femmes sur dix ont une pension de moins de 1.500 euros nets par mois (1.035.733 femmes).

Les causes de cet écart sont multiples: écart salarial, répartition inégale des tâches de soins et du travail domestique et, corollairement, la répartition inégale du travail à temps partiel, analyse le PTB.

Le parti communiste propose de calculer la pension minimum sur une base de 40 années plutôt que 45, ce qui permettrait une augmentation immédiate de 10%, y compris pour les femmes ayant une carrière courte. D’autre part, relever le montant à 1.500 euros nets augmentera encore la pension minimum de 20%. Grâce à cette mesure, les femmes recevront donc un tiers de pension supplémentaire.

Le PTB a lancé une campagne de pétition pour cette pension à 1.500 euros en vue de déposer une proposition de loi d’initiative citoyenne. Il a rassemblé 175.000 signatures mais, à ce jour, la Chambre ne s’est toujours pas penchée sur ce texte alors que le principe de ce type de loi a été approuvé il y a un an.

Selon les calculs du Bureau du Plan, cela coûterait 3,2 milliards d’euros bruts, soit la moitié du montant que le gouvernement Michel a investi dans le taxshift. La pension minimum à 1 500 euros est aussi un investissement: un investissement dans le pouvoir d’achat de près de 2 millions de pensionnés

La raison officielle est la nécessité d’adapter le règlement de la Chambre. «Tous partis confondus, ça bloque alors qu’ils conviennent tous que le montant des pensions est trop bas en Belgique. Le but est de ralentir la discussion parce qu’ils sont en train de négocier», accuse le porte-parole du parti, Raoul Hedebouw. Le PTB a déposé une proposition de modification du règlement en ce qui concerne les pétitions. Celle-ci sera prise en considération jeudi après-midi lors de la séance plénière.

