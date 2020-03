27 nouveaux cas de coronarivus en Belgique

27 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en Belgique. Sur le territoire belge, on atteint la barre des cinquante cas.

Mercredi, 27 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Belgique, dont 16 patients habitent en Flandre, deux à Bruxelles et neuf en Wallonie, indique jeudi le SPF Santé publique sur le site www.info-coronavirus.be. On dénombre donc 50 cas pour l’instant et ce nombre devrait continuer d’augmenter.

La plupart de ces personnes revenaient de vacances en Italie et présentent «des symptômes légers». Les patients sont isolés à domicile ou à l’hôpital.

