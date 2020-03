Astana se retire à son tour des courses jusqu’au 20 mars

La formation Astana a annoncé jeudi son retrait des courses pour une période de quinze jours en raison du coronavirus.

«À partir d’aujourd’hui, l’équipe ne participera à aucune compétition jusqu’au 20 mars», a écrit la formation kazakhe dans un communiqué. «Cette décision a été prise après une réflexion approfondie de la direction de l’équipe et de ses médecins.»

Les courses concernées par cette décision d’Astana sont les Strade Bianche (7 mars), Paris-Nice (8-15 mars) et Tirreno-Adriatico (11-17 mars).

«Avec cette mesure, nous avons choisi de protéger la santé de nos coureurs et du staff et de prendre nos responsabilités envers la société en évitant de propager le virus», explique le directeur général Alexandre Vinokourov. «Bien sûr, nous aurions préféré participer à toutes les courses à venir, mais pour l’instant, c’est la sécurité qui prime. Nous avons encore une longue saison devant nous, avec de nombreuses autres courses importantes. Ce n’était pas une décision facile, mais nous devons protéger la famille du cyclisme ainsi que nos propres familles à la maison.»

Plusieurs équipes renoncent

Mercredi, l’équipe Jumbo-Visma de Wout van Aert a annoncé avoir renoncé aux Strade Bianche alors que Mitchelton-Scott a décidé de se retirer de toutes les courses jusqu’au 22 mars et ne participera pas aux rendez-vous italiens que sont les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo (organisé le 21 mars). Mitchelton-Scott ne sera pas non plus au départ de Paris-Nice.

Ineos a pris une décision semblable par respect pour Nicolas Portal, son directeur sportif, décédé mardi d’une crise cardiaque à l’âge de 40 ans et en raison de la propagation du coronavirus. L’équipe de Chris Froome et Egan Bernal ne prendra le départ d’aucune course avant le 23 mars.

À partir de jeudi, RCS Sport, en charge de l’organisation des courses italiennes, fera le point sur la tenue ou non de ses courses après avoir rencontré les autorités compétentes, à commencer par une première réunion jeudi avec la préfecture de Sienne pour ce qui concerne les Strade Bianche.

Le gouvernement italien a décrété mercredi soir le huis-clos pour tous les événements sportifs en Italie jusqu’au 3 avril.

+ LIRE AUSSI | La Serie A et les événements sportifs en Italie à huis clos pendant 1 mois

Le directeur sportif de CCC Valerio Piva attend avant la décision définitive

«J’ai déjà changé dix fois le programme au cours des dernières heures», a déclaré Valerio Piva, le directeur sportif de CCC, l’équipe de Greg Van Avermaet. «Greg n’est pas encore en Italie, pas plus que Nathan Van Hooydonck. Si la course est maintenue, il partira pour les Strade Bianche, mais nous attendons la décision définitive. Espérons qu’elle tombera avant midi.»

Bien que le gouvernement ait décidé un huis clos pour les événements sportifs jusqu’au 3 avril, RCS ne voulait pas encore parler d’une annulation des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico et de Milan-Sanremo mercredi soir. L’organisation va discuter avec les autorités jeudi. Le préfet de Sienne aura le dernier mot. «Nous ne savons pas encore grand-chose», a déclaré Piva. «Nous avons consulté l’équipe jusqu’à mercredi soir, mais nous ne pouvons pas programmer beaucoup. Par prudence, nous n’avons pas fait partir Greg et Nathan hier vers Sienne, où normalement la reconnaissance des secteurs graviers était prévue. À présent, le plan est de les faire partir vendredi, si la course est maintenue. Cinq coureurs sont bien dans les environs de Sienne, tout comme le directeur sportif Fabio Baldato. Il est en contact permanent avec RCS, on nous a plus ou moins dit que la décision définitive tombera jeudi après-midi. L’organisation fait tout pour pouvoir disputer le Strade. Nous verrons.»

Si les Strade Bianche sont annulées, Van Avermaet s’alignera à Paris-Nice. «Normalement, c’est ainsi», poursuit Piva. «Mais alors, il faut espérer que Tirreno-Adriatico sera également annulé, car il est sur la liste de départ et il est très difficile de changer les coureurs. Il y a aussi l’option qu’il participe aux Strade Bianche, si elles sont maintenues, et à Paris-Nice, mais ce n’est pas encore clair.»

Plusieurs équipes (Ineos, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott et Astana) vont faire l’impasse sur les courses pendant dix ou quinze jours. «Ce n’est pas une option pour nous, un coureur doit courir s’il veut être bien dans les classiques du printemps», estime Piva. «Pour Ineos et Mitchelton, c’est différent, ils visent les tours, pas les classiques. Alors que pour nous, c’est une priorité. Par exemple, les Strade sont un objectif pour Greg.»

L’incertitude est ennuyeuse pour les équipes. «Cela aurait été plus facile si nous avions su plus rapidement que les courses ne se disputeraient pas, mais en ce moment, il n’y a toujours pas de clarté concernant les courses italiennes. Et Paris-Nice? Si cette course a bien lieu, comme cela semble être le cas actuellement, que se passe-t-il si quelqu’un tombe malade pendant la course? Comment se dérouleront les tests pendant la course? Et en cas de corona: cela affectera toute l’équipe? Y aura-t-il une quarantaine? Il y a encore tant de questions.»