Avec «Fleets», Twitter se lance dans les tweets qui disparaissent après 24h

Twitter mène un test lors duquel certains tweets disparaissent après 24h, comme les «stories» de Facebook ou Instagram, indiquent des médias anglophones jeudi. Cette nouvelle fonction s’appelle «Fleets».

Le test est seulement effectué au Brésil pour l’instant. L’objectif est de permettre aux utilisateurs du réseau social de partager leurs pensées même s’ils ne se sentent pas de le faire de façon définitive, certains twittos considérant parfois les tweets comme marqués à jamais sur leur profil.

Les «Fleets» apparaissent seulement quand on ouvre le profil d’un utilisateur. Il n’est pas possible d’y réagir ou de les partager. Aucune date de lancement à l’international n’a encore été dévoilée.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c