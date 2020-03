Un joueur de Tottenham grimpe dans les tribunes pour répondre aux insultes d’un supporter

Le défenseur international anglais de Tottenham, éliminé en Coupe d’Angleterre par Norwich aux tirs au but, est monté dans les tribunes après le match à Londres mercredi pour s’expliquer avec un supporter qui l’a «insulté» ainsi que son frère, selon son entraîneur José Mourinho.

«Éric Dier a fait ce qu’aucun de nous, professionnels, ne devrions faire mais que, dans ces circonstances, nous ferions tous à sa place», a affirmé en conférence de presse Mourinho dont l’équipe a été battue 3 tirs au but à 2 (1-1 a.p.) par la lanterne rouge de Premier League.

Heard two stories:

1: Diers brother in crowd got punched by some dickhead

2: The guy racially abused Gedson Fernandes



Either way enough respect @ericdier



Also the ginger lad in a blue coat giving you a hug is me, x pic.twitter.com/Mo1XM7vlpp