Stephen Curry est prêt pour son retour sur les parquets de NBA

Stephen Curry est (enfin) de retour!

Golden State, qui affiche le plus mauvais bilan du championnat nord-américain de basket (NBA), pourra à nouveau compter sur sa star Stephen Curry. Ce dernier fera son retour jeudi contre Toronto, champion en titre, jeudi, a confirmé son équipe mercredi. «Il était temps», a écrit Curry sur Twitter.

Curry, 32 ans, n’a plus joué depuis le 30 octobre 2019, date à laquelle il s’est fracturé la main contre Phoenix. Une opération a été nécessaire. Curry a manqué 58 matchs de la saison, catastrophique, des Warriors, franchise qu’il a portée au titre en 2015, 2017 et 2018.

«Cela a été un long, long chemin pour Steph», a expliqué son entraîneur Steve Kerr. «Il aime tellement jouer. Je suis heureux pour nous, je suis heureux pour nos fans, mais je suis encore plus heureux pour Steph parce qu’il va revenir jouer au basket et faire ce qu’il aime.»

Stephen Curry will return to the lineup tomorrow night against the Toronto Raptors. pic.twitter.com/BIYevShRs6