Un accident a eu lieu de ce matin vers 6h30 sur l’autoroute E19 à hauteur de Pommeroeul, en direction de Bruxelles.

+ Consultez l’info trafic en temps réel

Une voiture et une camionnette sont en cause. La première est immobilisée sur la bande de gauche, et la deuxième sur la bande d’arrêt d’urgence. La bande de gauche est obstruée et la police fédérale estime la situation dangereuse.