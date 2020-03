Appel à projets: participez à Générations solidaires

L’ASBL Générations solidaires – initiée par Les Éditions de l’Avenir – clôture, ce 9 mars, à minuit, la 4e?édition de son appel à projets en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. À la clé : un soutien financier et un accompagnement pendant un an.

«Notre objectif est de soutenir des initiatives citoyennes valorisant la solidarité et améliorant la vie quotidienne, précise Katel Fréson, coordinatrice de l’ASBL. Il s’agit d’un coup de projecteur et un coup de pouce aux citoyens qui s’engagent. Les projets répondront à des besoins de notre société. Ils portent sur le soutien aux jeunes en difficulté, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes en exil par le biais d’une école de devoirs, d’une épicerie sociale…»

Du neuf en 2020: focus sur les écoles

Cette année, Générations solidaires propose aux classes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur de mettre sur pied un projet solidaire imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, de préférence ouvert sur le quartier/la ville/la région.

Le projet doit avoir lieu en Wallonie ou à Bruxelles. Le jury privilégiera les initiatives naissantes ou de moins de 5 ans.

Quels prix?

Le jury sélectionnera, dans un premier temps, 10 projets. Ceux-ci seront valorisés dans les médias. Une seconde sélection effectuée par le jury désignera 3 lauréats qui recevront un soutien financier: le Prix Générations solidaires (10 000 euros), le Prix Coup de cœur (5 000€) et le Prix Coup de pouce (5 000€). Le jury choisira aussi 5 écoles et décernera à chacune un prix de 500 euros. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos voisins, aux enseignants de vos enfants pour essaimer la solidarité!

Quels types de projets? Des exemples de projets en cours dans des écoles: – ?Les élèves de 4e mécanique du Centre Asty-Moulin à Namur ont mis en place un Repair café, au sein de la Maison de quartier voisine. – ?L’Institut Sainte-Marie à La Louvière a développé un parrainage des élèves de 1ère année secondaire par les élèves de 4e année en incluant le PMS. – ?L’école active du Karreveld à Molenbeek mène un projet lié aux migrations. Un atelier avec les élèves de 3e année a permis de travailler sur les publics cible que les élèves souhaitent aider.

Infos:www.generations-solidaires.be