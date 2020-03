L’UCI confirme six cas de coronavirus au Tour des Émirats, trois équipes en quarantaine

Mitchelton-Scott se retire jusqu’au 22 mars

La formation cycliste Mitchelton-Scott a pris une mesure radicale au regard de l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement l’Europe et plus particulièrement l’Italie. L’équipe a décidé de se retirer de toutes les courses jusqu’au 22 mars et ne participera donc pas aux rendez-vous italiens que sont les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. Mitchelton-Scott ne sera pas non plus au départ de Paris-Nice.

«Après de longues discussions, l’équipe a pris la décision de retirer ses équipes pour la prochaine période de course, indépendamment des réglementations gouvernementales en vigueur», pouvait-on lire dans le communiqué, précisant que l’Union cycliste internationale avait été informée de la décision.

L’équipe manquera également le GP de l’Industrie chez les messieurs ainsi que les Strade Bianche, Trofeo Binda (Italie), la Nokere Koerse et le Tour de Drenthe chez les dames.

Mitchelton-Scott a surtout avancé des arguments médicaux en citant leurs médecins. «Nous avons le devoir de protéger la santé et le bien-être de nos coureurs et du personnel. Nous n’avons pas d’emprise sur les mesures mises en place par les organisateurs des courses pour gérer les risques liés au Covid-19», a précisé le communiqué.

Plus tôt dans la journée, l’équipe Jumbo-Visma de Wout van Aert a annoncé avoir renoncé aux Strade Bianche.