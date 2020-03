La proposition de loi climat pour l’UE diversement critiquée

Si la volonté de la Commission européenne d’inscrire dans la législation de l’Union l’objectif de neutralité climatique en 2050 est validée par les principaux partis politiques européens, chacun y allait mercredi de ses critiques sur divers aspects de sa proposition de «loi climat».

A droite, le PPE, plus grande force politique de la scène européenne, freinait déjà: le groupe a salué l’ambition affichée tout en se félicitant que la Commission n’ait pas encore défini d’objectif de réduction des émissions de CO2 pour 2030.

Le PPE soutiendra une réduction de 50% en 2030 par rapport à 1990, mais il n’ira jusqu’à 55% que «si certaines conditions sont remplies», en fonction des résultats d’une analyse d’impact et de la coopération internationale. Actuellement, l’objectif est à 40%.

«Si nous atteignons la neutralité climatique sans plus avoir d’emplois industriels à proposer, nous ne ferons pas figure de modèles pour la Chine, l’Inde et le reste du monde. Sans le soutien de ces marchés émergents, il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris», estime l’eurodéputé allemand Peter Liese.

Le PPE refuse en outre que la Commission européenne s’arroge le pouvoir de renforcer, tous les cinq ans entre 2030 et 2050, les objectifs d’émissions des États membres via des «actes délégués», qui sont juridiquement contraignants si le Parlement et le Conseil (États membres) ne s’y opposent pas.

«Nous ne pouvons accepter que des questions qui touchent la vie quotidienne de tous les citoyens soient décidées au niveau technique par des bureaucrates», a lancé l’élue néerlandaise Esther De Lange.

«Hold-up»

Plus à droite, le groupe CRE n’a pas de critiques assez dures contre ce mécanisme supranational. «C’est un hold-up», a affirmé l’eurodéputé flamand Johan Van Overtveldt (N-VA).

Chez les socialistes du S&D, deuxième force au Parlement européen, le ton est différent: le combat visera un relèvement des ambitions. «Nous attendions de la Commission qu’elle fixe des objectifs intermédiaires concrets pour 2030 et 2040», a dit l’élue suédoise Jytte Guteland, en plaidant pour un objectif minimal de -55% d’ici 2030 à inscrire dans la loi climat. Elle insiste sur les principes d’équité sociale et de solidarité.

Sa collègue belge Kathleen Van Brempt (sp.a) note que le recours aux actes délégués traduit surtout la méfiance de la Commission sur la volonté réelle des États membres de mettre en œuvre les ambitions affichées.

La Pologne a déjà annoncé qu’elle combattrait cette disposition devant la justice européenne. Les États membres auront une première possibilité de s’exprimer dès ce jeudi lors d’une réunion ministérielle à Bruxelles. La Belgique y sera représentée par la ministre flamande de l’Environnement, la N-VA Zuhal Demir.

Frans Timmermans relativise

En charge du Pacte vert européen, le vice-président de la Commission Frans Timmermans relativise les critiques sur l’acte délégué. «Si vraiment la méthode utilisée devait devenir le plus gros point de divergence, je suis d’accord d’en parler. Mais bon, on parle de la période 2030-2050. Donc la première fois que la Commission aura la possibilité d’utiliser cet instrument, ce sera en 2035. A ce moment-là, nous disposerons peut-être d’autres instruments. Mais il faudra quand même quelqu’un pour dire si l’on est sur le bon chemin, et je pense que la Commission est la mieux placée pour le faire», a-t-il plaidé.

«L’échec du Green Deal»

Chez les centristres et libéraux de Renew Europe, troisième force au Parlement européen, on veut aussi inscire dans la loi climatique l’objectif de 55% de réduction des émissions de CO2 pour 2030. Leur président Dacian Ciolos réclame en outre un système de gouvernance «robuste» pour contrôler les États membres sur le respect des objectifs. Il insiste sur le développement des connaissances, de l’innovation et sur les comportements, tout en souhaitant éviter des contraintes trop fortes qui décourageraient les citoyens.

A la pointe sur la question, les Verts/ALE sont déçus. Ils réclament une réduction de 65% des émissions d’ici 2030, indispensable selon eux (et selon des organisations comme Greenpeace) pour respecter l’accord de Paris. «En proposant d’attendre septembre pour réévaluer ses objectifs de réduction des émissions, la Commission compromet les chances d’entraîner des pays clés à rehausser leurs propres objectifs lors de la COP26 qui se déroulera à Glasgow en novembre prochain», estime leur co-président Philippe Lamberts. Pour l’élu Ecolo, «en l’état, la loi climat programme l’échec du Green Deal».