Coronavirus: l’Italie passe la barre des 100 morts et ferme ses écoles

Philippe et Mathilde annulent leur voyage

Autre corollaire de cette expansion du virus sur le sol italien, le roi Philippe et la reine Mathilde ont annulé la visite qu’ils devaient réaliser en Italie fin du mois.

Le Palais a fait le communiqué suivant: «A la demande du Président de la République d’Italie, la Visite d’Etat de Leurs Majestés le Roi et la Reine est reportée à une date ultérieure. Cette visite était initialement prévue du 23 au 25 mars 2020. La phase actuelle de l’épidémie de coronavirus et les nouvelles mesures d’urgence prises par les autorités italiennes hypothèquent le programme de la visite. La Belgique et l’Italie s’accorderont dès que possible sur de nouvelles dates, afin de permettre que cette visite confirmant les excellentes relations entre nos deux pays se déroule dans des circonstances idéales.»