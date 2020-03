À Mons, on contrôle désormais le stationnement à vélo

La Ville de Mons veut promouvoir les modes doux chez ses agents. Et ça peut lui rapporter…

Vous connaissez les rythmes de passage des agents de contrôle du stationnement en centre-ville de Mons et en profitez pour grappiller du stationnement gratuit? Méfiez-vous, les contrôles risquent de devenir plus efficaces.

La Ville de Mons a ainsi fait l’acquisition de 4 vélos électriques à destination des contrôleurs horodateurs. Ils leur permettront de faire leurs rondes de contrôles à vélo. Cela leur permettra, en outre, d’être plus rapides et de couvrir des zones plus larges.

Hier, ils ont eu l’occasion de suivre une formation spécifiquement conçue en fonction de leurs besoins par l’ASBL Pro Vélo, en se familiarisant avec un vélo à assistance électrique et en révisant les règles de conduite sécurisée dans le trafic à vélo.

Cette nouvelle mesure s’ajoute à d’autres prises par la Ville de Mons pour renforcer l’usage du vélo dans ces services.

Elle va prochainement fournir des triporteurs aux équipes de cantonniers, dès ce printemps. 4 triporteurs à assistance électrique viendront soulager le travail des équipes de Proximité. Ces petits véhicules à trois roues transporteront le matériel et faciliteront considérablement leur mobilité.

Des formations «Mieux circuler à vélo en milieu urbain» ont également été proposées aux travailleurs pour renforcer les rangs dans le cadre du projet Objectif Vélo. Le but est avant tout de donner de l’assurance à ceux qui hésitaient à enfourcher leur vélo dans le trafic propre à la ville mais aussi de rappeler les bonnes pratiques aux cyclistes plus aguerris.

Les cyclistes au quotidien ont également droit à un soutien financier est également proposé. Les agents de la Ville qui empruntent leur deux-roues pour aller au travail reçoivent une indemnité kilométrique pour l’usage du vélo sur le trajet domicile travail. Une trentaine d’agents de la Ville touche actuellement 0,24€ par kilomètre parcouru à vélo.

Enfin, la Ville propose des places de parking vélo sécurisées et gratuites au parking de la Grand-Place à ses agents. Car le succès grandissant du vélo électrique entraîne une inquiétude supplémentaire quant aux risques de vol et aux solutions de stationnement…