Deux personnes testées positivement au coronavirus à Limbourg

Dans la commune de Limbourg, deux personnes ont été testées positivement au coronavirus, sans toutefois avoir de symptôme. Valérie Dejardin, la bourgmestre de Limbourg, détaille par voie de communiqué.

<I>«Suite aux différentes rumeurs et afin d’apaiser au maximum les inquiétudes de la population voici les dernières informations reçues officiellement ce jour, mercredi 4 mars 15 h 30. La commune, le SPF santé publique, l’AVIQ et les médecins généralistes travaillent en étroite collaboration afin de préserver la santé de tous les habitants. Dans un souci de totale transparence, nous vous informons que deux personnes ont été dépistées positives au coronavirus, elles ont immédiatement été confinées à leur domicile. Les précautions d’usages ont été prises pour elles et pour leurs proches.»

Le carnaval de Dolhain n’aurait aucun lien

De plus, continue la bourgmestre, «selon nos informations, le carnaval de Dolhain n’est pas lié à la propagation du virus. D’après le SPF Santé Publique aucune mesure particulière n’est de mise dans notre quotidien. L’organisation des différentes manifestations et rassemblements n’est pas remise en question à l’heure actuelle, elle reste néanmoins à la libre appréciation des organisateurs.»