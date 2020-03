Le débrief du jour: 23 coronavirus en Belgique | Super tuesday | Greta tacle l’Europe

Joe Biden a effectué un spectaculaire retour en force dans la course à l’investiture démocrate. AFP

Le point sur le coronavirus en Belgique, Joe Biden en têtes des primaires démocrates, Greta Thunberg tacle l’Europe: voici les informations qu’il ne fallait pas louper ce mercredi 4 mars 2020.

1. Dix nouveaux cas de coronavirus confirmés en Belgique

Dix nouvelles infections au coronavirus, sur 495 échantillons testés en laboratoire, ont été confirmées ce mercredi par le Service public fédéral de Santé publique.

+ LIRE ICI |Dix nouveaux cas de coronavirus confirmés en Belgique

+ LIRE ICI |Un cas de coronavirus confirmé au CHU de Liège

2. «Super Tuesday»: Joe Biden prend l’ascendant sur Bernie Sanders

«C’est une bonne soirée!»: Joe Biden a effectué un spectaculaire retour en force dans la course à l’investiture démocrate pour affronter Donald Trump, même si son rival Bernie Sanders a résisté, laissant augurer d’un âpre et long combat.

Le milliardaire américain Mike Bloomberg a annoncé mercredi, au lendemain de résultats très décevants lors du «Super Tuesday», son retrait de la primaire démocrate et a apporté son soutien à l’ancien vice-président Joe Biden.

+ LIRE ICI | USA : Mike Bloomberg se retire de la primaire démocrate et soutient désormais Joe Biden

3. Greta Thunberg tacle l’Europe

Greta Thunberg a taclé l’Europe et sa toute nouvelle proposition de «loi climat» ce mercredi après-midi, reprenant face aux eurodéputés de la commission Environnement les critiques qu’elle avait déjà émises quelques heures plus tôt dans une «lettre ouverte» aux décideurs européens et États membres, publiée en ligne.

4. Theo Francken déclare vouloir un accord avec le PS

Pour former le prochain gouvernement fédéral, «on doit trouver un accord avec le PS car nous sommes les deux plus grands partis du pays», a affirmé Theo Francken, ce mercredi matin, sur LN24.

5. Le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie inauguré à Saint-Ghislain

Les parcs photovoltaïques se multiplient en Wallonie. C’est à Tertre (Saint-Ghislain), que l’on trouve le plus grand de la région. Provisoirement.