Victime de cris racistes, Moussa Marega ironise sur l’amende dérisoire de Guimarães: «Je peux payer pour eux?»

Alors qu’une procédure disciplinaire est en cours, le Vitória Guimarães a écopé d’une première amende de 714 euros pour le comportement raciste de ses supporters envers un joueur du FC Porto.

Un peu plus de deux semaines après les cris racistes qui ont visé Moussa Marega lors d’un match entre le Vitória Guimarães et le FC Porto, la Ligue portugaise a dévoilé ses sanctions. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’amende apparaît comme dérisoire au vu de la gravité des faits.

Selon le média local Sàbado, les Vitorianos ont écopé d’une amende de 17 941 euros pour le comportement global de leurs supporters lors de cette rencontre. Cette sanction se répartit comme suit: 7140 euros pour les dégâts matériels, 4017 euros pour les fumigènes 2678 euros pour un échange de torches entre les supporters des deux clubs ainsi que 3392 euros pour des jets d’objets depuis les tribunes visiteuses.

Au final, il ne reste plus qu’une amende de... 714 euros pour les cris de singe subis par l’attaquant du FC Porto et les insultes ayant visé le gardien Agustin Marchesin.

Un montant ridicule qui n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé. Sur Instagram, Moussa Marega a publié une capture d’écran d’un article du journal L’Équipe en y ajoutant ces quelques mots emplis d’ironie: «Non! C’est beaucoup! Je peux payer pour eux?», a écrit l’attaquant malien.

La Ligue portugaise de football a toutefois confirmé qu’une procédure disciplinaire avait bien été lancée à l’encontre du Vitória Guimarães. Cette faible amende ne devrait donc être que le début pour ce club du nord du Portugal, qui s’expose à des sanctions plus sévères.