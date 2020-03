Face au chantage turc, l’Europe veut «protéger ses frontières»: heurts entre migrants et policiers

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mercredi qu’une résolution de la crise migratoire passait par un soutien européen à Ankara en Syrie, au moment où de nouveaux heurts ont éclaté entre réfugiés et policiers à la frontière grecque.

Selon les autorités turques, un migrant a été tué et cinq ont été blessés par des «tirs à balles réelles» des forces grecques alors qu’ils tentaient de franchir la frontière. Athènes a «catégoriquement démenti».

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers la Grèce depuis que Recep Tayyip Erdogan a ordonné vendredi l’ouverture des frontières de son pays, réveillant en Europe la peur d’une crise migratoire similaire à celle de 2015.

Face à ce nouvel afflux, plusieurs dirigeants européens ont dénoncé un «chantage» d’Ankara qui, aux termes d’un accord conclu avec Bruxelles en 2016, s’était engagé à lutter contre les passages illégaux en échange notamment d’une aide financière.

«Si les pays européens veulent régler le problème, alors ils doivent apporter leur soutien aux solutions politiques et humanitaires turques en Syrie», a cependant déclaré mercredi le président turc lors d’un discours à Ankara.

À l’issue d’une visite de deux jours dans la capitale turque, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé le déblocage d’une aide d’urgence de 170 millions d’euros «pour les plus vulnérables en Syrie».

Des tirs à balles réelles

Sur le terrain, de nouvelles échauffourées ont éclaté au poste frontière de Pazarkule (Kastanies, côté grec). Des migrants ont lancé des pierres en direction des forces de sécurité grecques qui ont riposté en faisant usage de gaz lacrymogènes.

Des heurts ont à nouveau éclaté à la frontière. AFP

Le gouvernorat d’Edirne (nord-ouest de la Turquie) a affirmé dans un communiqué que six migrants qui tentaient de traverser à Pazarkule avaient été blessés par des tirs grecs. L’un d’eux a succombé à ses blessures à la poitrine, selon cette source.

«Ils tirent avec des armes. Ceux qui vont là-bas (près de la frontière) se font immédiatement tirer dessus. Ils lancent aussi des grenades lacrymogènes», a déclaré à l’AFP un réfugié syrien, Mustafa.

Ceux qui vont là-bas se font immédiatement tirer dessus.

Un photographe de l’AFP a vu un migrant blessé à la jambe par des tirs en provenance du côté grec. Un autre reporter de l’AFP a vu deux migrants dans un hôpital turc non loin, dont l’un présentait une plaie au tibia saignant abondamment.

Les affrontements ont fait plusieurs blessés parmi les migrants. AFP

Des tirs en l’air dont l’origine ne pouvait être déterminée, des cris, des sirènes de police pouvaient être entendus. De la fumée se dégageait d’un gros feu.

Athènes, qui accuse Ankara de propager de «fausses informations», a affirmé que des policiers turcs avaient tiré des grenades lacrymogènes contre les policiers grecs à Pazarkule.

Depuis l’ouverture des frontières par Ankara, quelque 1 720 migrants ont rejoint les îles de la mer Égée, selon Athènes, s’ajoutant aux 38 000 exilés déjà présents sur ces territoires grecs.

L’Europe veut «protéger ses frontières»

Dans son discours mercredi, Recep Tayyip Erdogan a accusé les Européens de «piétiner» les droits humains en «battant, coulant les embarcations et même en tirant» sur les migrants qui cherchent à se rendre en Europe.

Alarmée par l’afflux de migrants, l’Union européenne a dépêché, outre M. Borrell, le président du Conseil européen Charles Michel qui a été reçu mercredi par Monsieur Erdogan.

The Greek borders are our European borders.



Our presence sends a strong message.



We trust the Greek government of @PrimeMinisterGR.



Even if the task is very difficult it’s important as Europeans to protect our borders and show respect for international law and human rights. pic.twitter.com/ZMglftFSHv