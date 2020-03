Internement requis contre une dame qui avait agressé des agents du TEC

Une peine d’internement a été requis contre une jeune femme qui a avait agressé des agents du TEC.

Le parquet a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Liège, l’internement d’une Liégeoise âgée de 27 ans qui avait agressé trois agents du TEC et porté un coup de couteau à tartiner à l’un d’eux. Un des agents avait subi une incapacité de travail de 12 mois à la suite des faits.

Le 26 mai 2016, la prévenue était montée dans un bus du TEC place des Guillemins à Liège. Elle avait été contrôlée par trois agents d’une patrouille et ne possédait pas de titre de transport. Elle avait affirmé qu’elle avait reçu l’autorisation du chauffeur du bus, dans l’attente de renouveler son abonnement. Puis, elle s’était énervée lors du contrôle, avait poussé un agent et lui avait porté des coups de pied et de poing. Elle avait porté une gifle à un second agent.

La dame avait ensuite proféré des menaces avant de sortir un couteau à tartiner et de porter un coup dans le ventre d’un troisième agent. Le couteau ne s’était pas planté dans le ventre. Les agents avaient subi des incapacités de travail d’un mois, six mois et 12 mois.

Prise de panique

Devant le tribunal, la prévenue a affirmé qu’elle avait été prise de panique face à l’attitude désagréable des contrôleurs. C’est parce qu’un des contrôleurs aurait menacé de la frapper qu’elle avait exercé des violences contre eux.

Un rapport d’expertise psychiatrique a relevé que la prévenue ne présentait pas au moment des faits de trouble la rendant incapable du contrôle de ses actes mais qu’elle présente actuellement un trouble qui affecte son discernement. Le parquet a requis l’internement de la prévenue.

La défense a contesté la demande du parquet et a sollicité une suspension du prononcé ou une peine de probation autonome.

Le jugement sera prononcé le 1er avril.