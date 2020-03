VIDÉO | Cofidis et Groupama-FDJ en quarantaine jusqu’au 14 mars: Arnaud Démare dévoile les coulisses du confinement

Confinées aux Emirats Arabes Unis, les équipes françaises Cofidis et Groupama-FDJ ont été placées en quarantaine jusqu’au 14 mars.

Les équipes cyclistes Cofidis et Groupama-FDJ ont été placées en quarantaine jusqu’au 14 mars aux Emirats Arabes Unis, à la suite de six cas supplémentaires de nouveau coronavirus, «reliés» aux deux cas ayant motivé jeudi dernier l’interruption du Tour des Emirats cycliste.

«Nous venons d’apprendre que nous sommes officiellement mis en quarantaine, a priori jusqu’au 14 mars», explique via les réseaux sociaux Thierry Vittu, le président de la formation Cofidis.

Update de la situation à Abu Dhabi : notre président @ThVittu s'exprime suite à la décision de la mise en quarantaine jusqu'au 14 mars.https://t.co/yoJ00xpQRq #UAETour #cofidismyteam pic.twitter.com/soIzjPpYds — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 4, 2020

«Certes l’échéance est lointaine (encore que ce n’est que 10 jours) mais d’une certaine manière, c’est une sorte de soulagement», poursuit-il. «(...) Ce qui était difficile à vivre jusqu’ici était l’absence d’échéance et l’attente permanente d’un dénouement proche qui n’arrivait jamais», ajoute-t-il.

«Désormais nous savons à quoi nous en tenir, et même si le confinement en chambre perdure, chacun va réussir à trouver occupations, distractions, activités...».

Arnaud Démare tente de «garder le moral»

La situation est la même pour Groupama-FDJ, qui espérait pourtant sortir du confinement d’un moment à l’autre. «Tous les résultats de la deuxième batterie des tests médicaux sont négatifs mais plusieurs cas positifs sont à déplorer dans notre hôtel. En conséquence, le président de l’UCI David Lappartient nous a informés que nos 12 employés devront respecter une période de quarantaine qui durera jusqu’au 14 mars 2020.»

Parmi les coureurs confinés à Abu Dhabi, on retrouve notamment Arnaud Démare. Le sprinteur français a raconté comment se déroulait la quarantaine sur Instagram ce mardi. Jeux de carte, Netflix, exercices physiques et plats préparés rythment le quotidien du vainqueur de l’édition 2016 de Milan-San Remo et de son compagnon de chambrée, Ramon Sinkeldam.

«Vue du balcon, du couloir, de la chambre, un remix des 5 derniers jours bloqués à l’hôtel! Je ne sais pas comment on garde le moral sans entraînements à 17 jours de Milan San Remo. Au-delà du sportif , toute l’équipe se porte bien», peut-on lire en légende de la publication.

À 17 jours de la «Primavera», dont la menace d’annulation semble se dissiper, le coureur de 28 ans a également pris acte de la décision de l’UCI de garder les équipes confinées pendant dix jours de plus. «De nous-même, nous appliquons dès maintenant un règlement sanitaire et comprenons «un peu» mieux la situation même si nous sommes tous négatifs dans l’équipe et confrontés à de potentiels contaminés à cet étage. Toujours en attente de vélos, 6e jour sans pouvoir s’entraîner. Cependant, la priorité pour nous aujourd’hui n’est plus de reprendre une activité physique mais d’être isolés à un autre étage de l’hôtel.»

Jeudi, le Tour des Emirats avait été interrompu après la contamination de deux membres italiens de l’encadrement d’une équipe présente sur l’épreuve. Les coureurs, l’encadrement des équipes et certains médias avaient été confinés dans leurs hôtels à Abu Dhabi, afin d’y passer des tests médicaux.

La majorité d’entre eux ont depuis été autorisés à quitter le pays, mais quatre des vingt équipes placées sont toujours bloquées aux Emirats: la formation russe Gazprom, les locaux de l’UAE-Team Emirates et les Français de Groupama-FDJ et de Cofidis donc.