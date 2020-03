Foot régional en vidéo: Meux et Couvin dans le derby de D2, Spy accueille Jodoigne

Nouvelle remise générale pour les équipes provinciales namuroises. Direction les Divisions Amateurs donc pour retrouver des formations de la province.

En D2, elles seront même deux dans un seul et même match puisque les Meutis accueillent les Fagnards dans le derby namurois de D2 Amateurs. Un derby quelque peu déforcé car, du côté couvinois, on relève les absences de Vanlerberghe (blessé) ainsi que de Gonel, Lella et Charlier au rayon des suspensions.

Spy, lui, aura un match plus que crucial à jouer face à Jodoigne, dans l’optique de revenir sur Huy et... Jodoigne dans la course au maintien.

Le programme des résumés en vidéo du week-end:

Divisions Amateurs

Tubize – La Louvière (D1)

Rebecq – Tilleur (D2)

Stockay – Verlaine (D2)

Meux – Couvin-Mariembourg (D2)

Spy – Jodoigne (D3A)

Divisions provinciales

Namur

Remise générale

Luxembourg

Remise générale

Hainaut

RUS Tournai – Templeuve (P2A)

Thumaide – Montkainoise (P3B)

Liège

Geer – Wanze/Bas-Oha (P1)

Dison – Fize (P1)

Heusy – Warsage (P2B)