Tom Boonen de retour dans le peloton? «C’est une option»

Tom Boonen n’a pas fermé la porte à un come-back dans le peloton professionnel.

Après Kim Clijsters, va-t-on assister au retour d’un des plus grands cyclistes belges? Trois ans après avoir raccroché le vélo au clou, le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix a laissé planer le doute sur un éventuel retour dans le peloton. «C’est une option», a-t-il déclaré au micro de Studio Brussel, dans le cadre de la promotion de sa série de documentaires sur le vélo: Tom fietst.

«Je m’interroge parfois à ce sujet. La semaine dernière, je me suis demandé: ‘À quel point serait-ce facile ou difficile?’ Je me pose parfois cette question. Certainement un peu plus depuis le retour de Kim, qui est sur toutes les bouches», a ajouté l’ancien coureur emblématique de Quick-Step en faisant allusion au come-back de la championne belge le mois dernier.

Mais le temps presse pour le champion du monde 2005, qui s’apprête à passer le cap de la quarantaine en octobre prochain. «Je me pose la question parce que j’aurai 40 ans à la fin de cette année. Si je dois le faire une fois, c’est maintenant ou jamais. Mais je n’ai rien dit...», a-t-il conclu de manière mystérieuse.