La demi-finale retour de Coupe d’Italie Juventus-AC Milan reportée à cause du coronavirus

La demi-finale retour de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’AC Milan qui devait se jouer ce mercredi 4 mars à Turin a été annulée.

L’agence de presse ANSA et d’autre média italien ont rapporté que les autorités turinoises ont décidé d’interdire la rencontre. Les inquiétudes concernant le coronavirus ont encore augmenté après que le bilan de victimes du virus a atteint 27 personnes en Italie.

Ce lundi, le club turinois avait interdit aux tifosi venant de Lombardie, d’Emilie-Romagne et de Vénétie, les régions les plus touchées par l’épidémie de coronavirus, de venir au stade. Il avait justifié sa décision par un décret adopté dimanche par le gouvernement italien sur les mesures de lutte contre le coronavirus, qui interdit notamment jusqu’au 8 mars les déplacements organisés de supporters depuis les régions Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne ainsi que depuis les provinces de Savona (Ligurie) et Pesaro et Urbino (Marches).

A l’aller, le 13 février, l’AC Milan et la Juventus avaient fait match nul (1-1).