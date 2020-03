Genesis se reforme pour une tournée au Royaume-Uni

Genesis, le groupe de rock progressif de Phil Collins, va se reformer pour une tournée au Royaume-Uni fin 2020, la première depuis 13 ans, a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux.

«Genesis est ravi d’annoncer que @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed et #MikeRutherford seront en tournée au Royaume-Uni fin 2020!», a annoncé le groupe sur Twitter.

Le trio forme le Genesis deuxième période, après le départ de Peter Gabriel du groupe en 1975.

Phil Collins, à la batterie et au chant, Mike Rutherford à la guitare et Tony Banks au clavier, 69 ans tous les trois, se réunissent à l’occasion de cette tournée baptisée «The last domino?» («Le dernier domino?»). Il seront rejoint par le fils de Phil Collins, Nicholas, 18 ans, à la batterie et Daryl Stuermer à la guitare et à la basse.

Avec des hits comme «I Can’t Dance» et «That’s all», Genesis a connu un grand succès dans les années 1970, 1980 et 1990, vendant plus de 130 millions d’albums.

Genesis are delighted to announce that @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed

and #MikeRutherford will be touring the UK in late 2020! Tickets go on sale on Friday at 9am.

More info here https://t.co/L0KvJuBNRw #lastdomino pic.twitter.com/X2RodjlpkJ — Genesis (@genesis_band) March 4, 2020

Leur dernière grande tournée européenne et nord-américaine remonte à 2007 et c’était alors la première du groupe de rock depuis quinze ans.

Les tickets pour cette nouvelle tournée seront mis en vente vendredi. Le groupe se produira à Liverpool, Newcastle et Londres en novembre, Leeds, Birmingham, Manchester et Glasgow en décembre.