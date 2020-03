Leuze: la Régie communale victime de plusieurs retraits frauduleux de son ancien président

Le PS leuzois a sonné la charge en pointant un nouveau détournement au préjudice de la Régie. «Ce n’est pas une nouvelle affaire. Les faits ont été dénoncés,» assure son président.

La gestion antérieure de la Régie communale autonome (RCA) de Leuze est loin d’être exempte de tout reproche. L’image de l’institution, aujourd’hui remise sur les bons rails, a pour rappel été écornée par une affaire de détournement commis en 2018.

Son ancien président Bernard Delaunoit, en place de 2014 à 2018, avait admis avoir utilisé la carte bancaire de la Régie pour couvrir des dépenses personnelles. Le trou constaté dans la caisse se chiffrait à un peu plus de 7 000€.

Depuis lors, le montant a été remboursé et les actuels gestionnaires de la RCA ont porté l’affaire en justice. Mais l’histoire relatée dernièrement dans nos colonnes ne s’arrête pas là d’après le PS leuzois.

Dans un communiqué, le parti affirme avoir découvert avec stupeur un nouveau trou financier de 3 000€ et soupçonne un même modus operandi. «On s’inquiète de la gestion financière nébuleuse de la Régie. Monsieur Delaunoit disposait-il encore de la carte bancaire de la Régie alors qu’il n’était plus président? Le nouveau président est-il au courant de ces agissements et les a-t-il couverts? Par sa passivité, le bureau exécutif de la RCA, composé de deux membres (MR et Idées), est directement impliqué dans la responsabilité des détournements.

Nous demandons que la clarté soit faite et exigeons que les responsables prennent les mesures qui s’imposent. Par ailleurs, on se réserve le droit d’en avertir la tutelle,» lance Martin Wilfart, le président du groupe socialiste.

«Des accusations scandaleuses»

Pour le «nouveau» président de la Régie, Nicolas Dumont (Idées), que l’on a senti très remonté par rapport à la sortie du PS, il ne s’agit pas d’une nouvelle affaire.

«Nous avons géré ce dossier avec la même intransigeance et la même transparence depuis le début. On parle d’un cas isolé d’une personne qui a agi selon un modus operandi identique.

Dès que l’on a eu un premier soupçon de détournement, j’ai demandé au comptable de vérifier les comptes depuis 2015.Tout ce qui a été découvert, dont le montant de 3 000€ retiré en février 2019 (NDLR: l’ancien président disposait alors encore de la carte de la Régie), a été remboursé et signalé au conseil d’administration et au Procureur du roi. Des mesures ont été mises en place pour que cela n’arrive plus. On n’a absolument rien à cacher»

L’attaque du PS a des relents nauséabonds, fustige Nicolas Dumont, qualifiant d’inacceptables les accusations de passivité.

«Venir sous-entendre que nous sommes complices, c’est scandaleux. J’envisage d’intenter une action en diffamation.»