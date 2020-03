Liège: la liaison E25-E40/A602 fermée durant sept nuits à partir de samedi

La liaison E25-E40/A602 sera fermée pour sept nuits consécutives à partir de samedi en raison de travaux d’entretien. Les deux sens de circulation sont concernés.

De samedi 21h00 à dimanche 12h00, le tronçon entre les échangeurs n°40 «Embourg» et n°33 «Saint-Laurent/Burenville» vers Bruxelles sera inaccessible aux automobilistes pour des travaux sur une conduite d’eau. -

En direction de la capitale, de 21h00 à 06h00, les usagers pourront emprunter la sortie «Saint-Laurent/Burenville» et remonter directement sur la bretelle d’accès au même échangeur. Vers Luxembourg, la circulation sera empêchée entre l’échangeur n°35 «Avroy» jusqu’à l’échangeur n°39 «Chênée» pour permettre le remplacement d’équipements électromécaniques des tunnels.

Du dimanche 8 mars à 22h00 au lundi 9 mars à 06h00, l’autoroute sera uniquement fermée en direction du Luxembourg à hauteur de l’échangeur n°33 «Saint-Laurent/Burenville». Les automobilistes pourront emprunter la sortie et remonter directement sur la bretelle d’accès au même échangeur. -

Les nuits du lundi 9 mars au vendredi 13 mars, de 21h00 à 06h00, il s’agira de «fermetures trimestrielles habituelles pour l’entretien de la liaison» entre l’échangeur n°35 «Avroy» et l’échangeur n°39 «Chêné» dans les deux sens de circulation, poursuit la Sofico. La circulation sera également réduite à une seule voie pendant ces nuits entre les sorties «Embourg» et «Chênée» et entre les sorties «Bonne Fortune» et «Avroy» dans les deux sens de circulation. -

Enfin, du samedi 14 mars à partir de 21h00 au dimanche 15 mars jusque 12h00, le tronçon entre les échangeurs n°38 «Grosses-Battes» et n°39B «18 Arcades» subira de lourds travaux de remplacement d’équipements électromécaniques au tunnel des Grosses-Battes. -

«Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20», ajoute la Sofico. La durée des chantiers est sujette à changement en fonction des conditions météorologiques.

La liaison E25-E40/A602 est quotidiennement fréquentée par 70.000 à 90.000 véhicules.