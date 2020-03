Maxime Lambert revient à Rochefort

Sans surprise, le Luxembourgeois Maxime Lambert évoluera à Rochefort la saison prochaine. Il quittera Stockay.

C’est désormais officiel même si on s’en doutait très fort: le Stockali Maxime Lambert évoluera bel et bien à Rochefort la saison prochaine. Le médian offensif de 26 ans quittera son club actuel en fin de saison pour rejoindre son ex-coach Yannick Pauletti et le projet très ambitieux des Marcassins. Au Parc des Roches, qu’il a quitté il y a 7 ans, le médian offensif y retrouvera son petit frère Louis. Le joueur passé par Huy, Bertrix, Givry et Stockay constitue un solide renfort pour les Rochefortois. Mais il y en aura d’autres.